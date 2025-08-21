Мишустин поручил Файзуллину проработать интеграцию мемориалов СВО в план территорий

Премьер-министр подчеркнул важность инициативы по созданию мемориальных комплексов героям СВО, особенно для малых городов и сел, где общественные пространства становятся точками притяжения местных жителей и гостей

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину детально проработать вопрос поддержки инициативы регионов по созданию мемориалов героям СВО с акцентом на их интеграцию в территориальное планирование.

На стенде "Молодежь и городская среда" выставки форума "Развитие малых городов и исторических поселений" Мишустин подчеркнул важность инициативы по созданию мемориальных комплексов героям СВО, особенно для малых городов и сел, где общественные пространства становятся точками притяжения местных жителей и гостей.

"Но к созданию мемориальных комплексов нужно подходить системно и ответственно. Они должны быть интегрированы в территориальное планирование", - ответил премьеру Файзуллин.

"Ирек Энварович, надо совместно с коллегами детально проработать данный вопрос", - обратился Мишустин к министру.