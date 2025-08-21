"Россети" обеспечили мощностью центр космической гидрометеорологии "Планета"

Энергетики провели реконструкцию двух распределительных кабельных линий электропередачи

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Россети Московский регион" завершили проект по обеспечению дополнительной мощностью Научно-исследовательского центра "Планета" Росгидромета - крупнейшей в России организации по эксплуатации и развитию космических систем наблюдения Земли для гидрометеорологического, океанографического, гелиогеофизического наблюдения. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

"Энергетики провели реконструкцию двух распределительных кабельных линий электропередачи, организован интеллектуальный учет. Потребитель обеспечен электроснабжением по второй категории надежности с возможностью резервирования", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "Россети" активно содействуют развитию инфраструктуры космических исследований, в том числе непосредственно связанных с эксплуатацией орбитальных объектов. В числе крупнейших проектов последних лет - строительство электросетей для Национального космического центра, который создается совместно Правительством Москвы и госкорпорацией "Роскосмос". В Амурской области в этом году началось строительство 60-километровой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит обеспечить первую категорию надежности электроснабжения космодрома Восточный.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.