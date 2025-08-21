По информации дипломатов, необходимость переговоров возникла из-за неспособности агентства оценить запасы обогащенного урана в исламской республике после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Представители МАГАТЭ проведут на следующей неделе переговоры в Вашингтоне с официальными лицами США по вопросу обогащенного урана в Иране.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

По их информации, необходимость переговоров возникла из-за неспособности агентства оценить запасы обогащенного урана в исламской республике после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. После военной операции Израиля и США Тегеран запретил инспекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах.