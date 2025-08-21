Благодаря этим средствам в Югре удастся реализовать пять важнейших инфраструктурных проектов, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности жителей, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ получит около 2,7 млрд рублей инфраструктурного кредита на развитие объектов ЖКХ. Соответствующее решение принято в рамках заседания правительственной комиссии по региональному развитию в России, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

"Одобрена заявка автономного округа на предоставление инфраструктурного кредита по объектам жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму около 2,7 млрд рублей. Решение принято сегодня в рамках заседания правительственной комиссии по региональному развитию в России", - отметил Кухарук.

По его словам, благодаря данным средствам в Югре удастся реализовать пять важнейших инфраструктурных проектов, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности жителей региона. Так, планируется реконструкция инженерных коммуникаций в Горноправдинске, включая строительство новой котельной и обновление очистных сооружений, капитальный ремонт системы водоотведения Сургутского района, строительство котельной и модернизация, развитие системы водоснабжения и водоотведения в поселке Юность в Сургуте, а также расширение и обновление системы теплоснабжения Сургута.

Кухарук пояснил, что эти проекты значительно улучшат качество тепло-, водоснабжения и водоотведения для 64 тыс. жителей автономного округа, а также позволят подключить к централизованным системам запланированные к строительству до 2035 года 610,2 тыс. кв. м нового жилья.