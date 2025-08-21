Без этой поддержки многих проектов в регионе не было бы, заявил глава республики Рустам Минниханов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Финансовые ресурсы от Фонда развития промышленности за пять лет получили 60 предприятий Татарстана, без этой поддержки многих проектов в регионе не было бы, сказал глава республики Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Глава кабмина в четверг в рамках поездки в Казань провел отдельную встречу с Миннихановым.

"Отдельно хочу поблагодарить правительство нашей страны за Фонд развития промышленности. За пять лет 60 наших предприятий получили финансовый ресурс на 45,7 миллиарда рублей. Многих проектов бы не было, если бы этого фонда не было", - сказал Минниханов.

Говоря в целом о развитии промышленности, глава Татарстана отметил системную работу "Сибура" в регионе и деятельность автопроизводителя Соллерс. Он также рассказал о работе двух расположенных в регионе особых экономических зон - "Алабуга" и "Иннополис".

"Очень неплохие результаты у проекта "Иннополис": действует уже 136 резидентов и 7 тысяч рабочих мест, это все IT, айтишники", - отметил Минниханов.