Речь идет о компаниях Milavous Group, Ocean Leonid Investments, Admiral Shipping Group и Petrochemical Commercial Company

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции против четырех компаний и одного физического лица Ирана за якобы дестабилизирующие действия в отношении Соединенного Королевства, Украины и Израиля.

Как следует из списка, распространенного МИД Соединенного Королевства, рестрикции введены в отношении компаний Milavous Group, Ocean Leonid Investments, Admiral Shipping Group и Petrochemical Commercial Company. В первых двух случаях в качестве оснований для санкций указаны действия по дестабилизации "Великобритании или любой другой страны, включая Израиль и Украину". В отношении двух последних компаний указываются якобы предпринимаемые аналогичные действия в отношении "Великобритании или любой другой страны".

В список санкций на тех же основаниях включен Хосейн Шамхани. При этом британский МИД утверждает о его причастности к упомянутым компаниям Milavous Group и Ocean Leonid Investments.

Все активы компаний на территории Соединенного Королевства подлежат заморозке, вести с ними деятельность запрещается. В отношении Шамхани, помимо заморозки активов, введен запрет на въезд на территорию королевства.