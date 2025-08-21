Миронов предложил списать долги по кредитам жителям приграничных регионов

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что в России кредитная амнистия уже распространяется на родственников заемщика, погибшего в ходе СВО, и заемщика - инвалида I степени по ранению

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает провести кредитную амнистию для жителей приграничных регионов РФ, где идут боевые действия.

"Справедливая Россия - За правду" настаивает на списании долгов жителям приграничных с Украиной регионов, где идут боевые действия. <…> Фракция СРЗП в ходе осенней сессии Госдумы будет настаивать на принятии инициативы", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что в России кредитная амнистия уже распространяется на родственников заемщика, погибшего в ходе специальной военной операции, и самого заемщика - инвалида I степени по ранению. Прецедент уже создан, добавил депутат.

"Если кто-то считает, что такая амнистия разорит банки, то напомню, что их чистая прибыль в 2024 году составила рекордные 3,8 трлн рублей. И это без учета поступлений от дочерних структур! Поэтому вопрос не в том, есть ли деньги в стране, вопрос в том, кому реально должно помогать государство", - заключил Миронов.