Для вступления в эту программу необходимо получить специальное свидетельство на свою продукцию, работы или услуги

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Почти 60 компаний Дальнего Востока сертифицировали свою продукцию в рамках программы "Сделано в России". Об этом сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).

"Мы объединяем под крыльями "птички" "Сделано в России" самых амбициозных, надежных, достойных экспортеров, которые предлагают миру уникальную продукцию. На сегодня уже 58 компаний Дальнего Востока сертифицировали свою продукцию в рамках "Сделано в России", и я призываю экспортеров активнее вступать в программу", - сказал вице-президент Российского экспортного центра Александр Молодцов.

Отмечается, что при выходе на международные рынки российские компании сталкиваются с низкой узнаваемостью отечественных товаров, что ограничивает их конкурентоспособность против глобальных брендов. Ключевым инструментом для решения этой проблемы может стать продвижение единого национального бренда "Сделано в России".

По словам Молодцова, с 2019 года более 5 тыс. российских экспортеров приняли участие в 307 международных выставках и деловых миссиях в 40 странах, заключив контракты на сумму свыше 123 млрд рублей.

"Компании, которые выходят на добровольную сертификацию, вступают в бренд "Сделано в Амурской области" и, соответственно, "Сделано в России", будут иметь возможность получать широкую линейку поддержки, в том числе связанную с привлечением льготного заемного финансирования. Мы сейчас как раз считаем объем такой поддержки на следующий год, это станет хорошим дополнением помимо продвижения, популяризации, сертификации, еще и прямой поддержкой для таких товаропроизводителей, которые продвигают свои продукты и одновременно представляют Амурскую область и наше государство на внешних рынках", - отметил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

Программа "Сделано в России" по продвижению известных российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции. Для вступления в программу необходимо пройти процедуру добровольной сертификации продукции, работ, услуг. Верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами по направлениям: надежность, органичность, экологичность, уникальность, качество. Сертифицированные товары продаются за рубежом с использованием инструментов РЭЦ.