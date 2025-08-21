Балицкий: модернизация литейного завода обеспечит конкурентоспособность

Губернатор Запорожской области также отметил, что этот процесс ускорит производственные циклы и повысит качество продукции

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Модернизация литейного предприятия "Завод "Экопромлит" в Запорожской области обеспечит конкурентоспособность отечественного производства. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий после рабочей поездки замминистра промышленности и торговли РФ Ивана Куликова на производство.

Куликов в рамках визита в Запорожскую область посетил ведущие промышленные предприятия региона: мелитопольский "Экопромлит" и предприятие "Бердянские жатки". Он ознакомился с производственными процессами и провел встречи с руководством.

"Особое внимание уделили вопросам модернизации литейного производства завода "Экопромлит", что позволит значительно ускорить производственные циклы, повысить качество продукции и обеспечить конкурентоспособность отечественного производства", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Кроме того, обсуждались вопросы кадрового обеспечения промышленности, необходимости взаимодействия предприятий с профильными учебными заведениями региона. Шла речь об участии в программах поддержки промышленности, в том числе по возмещению затрат на закупку отечественного оборудования, отметил Балицкий.