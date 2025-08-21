Премьер-министр Саксонии считает ошибкой санкции ЕС против нефти и газа РФ

Михаэль Кречмер заявил, что цены на энергоносители очень обременительны для немецкой промышленности

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер назвал ошибкой санкции Евросоюза против российских нефти и газа. Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel.

"Но я с самого начала предостерегал от санкций, которые могут нам самим нанести вред. Цены на энергоносители очень обременительны для немецкой промышленности. Мы можем инвестировать в нашу безопасности и обороноспособность, когда наша экономика крепка, поэтому я считаю, что санкции в отношении нефти и газа были ошибкой", - сказал Кречмер.

Он добавил при этом, что в целом не против санкций как инструмента внешней политики, указав, что считает правильными санкции против "олигархов" и изъятие их собственности. Политик также согласился с замечанием журналиста, что санкции якобы ослабили российскую экономику, но добавил, что "история учит нас тому, что русские обладают высокой терпимостью".