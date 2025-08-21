Весь урожай останется в России и будет реализован для отечественного аграрного сектора

ВЛАДИМИР, 21 августа. /ТАСС/. Владимирский предприниматель планирует собрать первый в регионе урожай подсолнечника. Этой культурой в Юрьев-Польском районе было засеяно порядка 450 га, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"С 2007 года занимаюсь выращиванием подсолнечника - начинал в Ставропольском крае, а с 2022 года продолжил заниматься сельским хозяйством во Владимирской области. Здесь климат меняется, и мы рискнули: засеяли 450 га, рассчитываем на урожайность до 1,5 тонны с гектара", - цитирует пресс-служба предпринимателя Хусейна Иминова.

По его словам, основные сложности в средней полосе - нехватка техники, запчастей и кадров. "Но главное: мы выращиваем гибрид "Айриш" для семенного фонда - это материнские линии (75% посевов), которые дают семена для будущих товарных культур. Мужские особи (25%) уничтожаются после опыления", - пояснил Иминов.

Отмечается, что весь урожай подсолнечника останется в России и будет реализован для отечественного аграрного сектора. Как сообщили в региональном Минсельхозе, климат меняется, и южные культуры теперь успешно адаптируются. "Подсолнечник - перспективная культура для Владимирской области: его можно выращивать не только на силос, как раньше, но и на масло, что принесет аграриям дополнительную прибыль. Сейчас мы тестируем семенной материал - если эксперимент удастся, культура закрепится в регионе. Пока мощностей для переработки нет, но с развитием посевов логично ожидать и создания соответствующей инфраструктуры", - сказала начальник отдела растениеводства, плодородия почв и механизации Министерства сельского хозяйства Владимирской области Оксана Федорова.