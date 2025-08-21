ЕС подтвердил намерение закупить энергоресурсы США на $750 млрд

Кроме того, Евросоюз инвестирует в экономику Соединенных Штатов $600 млрд, сообщил министр торговли страны Говард Латник

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. В принятом с США совместном заявлении Евросоюз подтвердил намерение импортировать американские энергоносители общей стоимостью $750 млрд и инвестировать в экономику Соединенных Штатов еще $600 млрд. Об этом сообщил министр торговли США Говард Латник.

"Сделка обеспечит $750 млрд европейского спроса на энергию в течение срока президентства [Дональда] Трампа. А компании ЕС дополнительно инвестируют $600 млрд в новые проекты в Америке", - написал он X.

Министр также привел текст заявления, в котором уточняется, что страны ЕС до 2028 года намерены закупить у США СПГ, нефть и "продукцию ядерной энергетики". Кроме того, европейские страны закупят у американских производителей чипы для центров обработки данных для технологий искусственного интеллекта на общую сумму $40 млрд. Он указал, что Евросоюз обязался принимать меры для предотвращения утечки технологий и нарастить импорт американской военной техники.

ЕС предоставит преференциальные условия для американской рыбной и сельскохозяйственной продукции, в том числе овощей, фруктов и орехов. В то же время в США будет действовать режим наибольшего благоприятствования в отношении поставок европейской авиационной техники и ее запчастей, дженериков, их ингредиентов и прекурсоров. Кроме того, США и ЕС заявили о намерении действовать совместно в случае введения в отношении них третьими странами ограничений в сфере поставок "критически важных минеральных ресурсов".

Как ранее заявил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, США также обязались не повышать пошлины на европейские товары выше 15% и стремиться к их сокращению в будущем.