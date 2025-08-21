Систему Zala впервые развернут в связке с ГЛОНАСС для гражданских БПЛА

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что это пример конверсии военной техники для гражданских целей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Система Zala будет впервые развернута в связке с ГЛОНАСС, она будет применена в сфере гражданских БПЛА для проведения мониторинговых работ. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на пресс-конференции в ТАСС.

"Впервые будет развернута система Zala в связке с ГЛОНАСС и применена в гражданской сфере для проведения мониторинговых работ", - сказал он на пресс-конференции, посвященной Международному форуму беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина".

Лимаренко отметил, что это пример конверсии военной техники для гражданских целей.

В 2024 году Сахалинская область стала первым регионом в России, открывшим небо для гражданских беспилотников. Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который пройдет в Южно-Сахалинске с 6 по 8 сентября, станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития отрасли беспилотных систем. Мероприятие пройдет в формате выездной площадки Восточного экономического форума.