Бензовозы уже на пути в город, заявил губернатор региона Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Топливо АИ-95, дефицит которого наблюдается в Севастополе, поступит в регион до конца суток 22 августа, сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам поездки в Севастополь вице-премьера РФ Александра Новака.

На заправках Севастополя уже несколько дней перебои с высокооктановым топливом. Ранее о таком дефиците сообщали и в Республике Крым, где связывали это с временными трудностями с доставкой светлых нефтепродуктов. Глава Крыма Сергей Аксенов 19 августа заявлял, что проблема продлится не более месяца.

"Конечно, [во время работы с Новаком] затронули вопросы обеспечения Севастополя нефтепродуктами. Потребление растет, особенно в периоды пикового посещения туристами летом. Например, сейчас на заправках в городе 92-й и дизель есть везде, а вот с 95-м возникли перебои. Александр Валентинович заверил, что министерство энергетики Российской Федерации ежедневно занимается вопросом по обеспечению в целом Крыма и Севастополя необходимым количеством бензина, дизельного топлива: 95-й на [заправках сети] ТЭС появится завтра вечером, бензовозы уже на пути в Севастополь", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что обсудил с вице-премьером объемы, которые необходимы региону, и график поставок.