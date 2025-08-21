Также развитие сотрудничества банка и СТМ позволит увеличить объемы финансирования предприятий холдинга, масштабировать программы развития и расширения производственных мощностей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Банк "Новиком" (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр финансовых компетенций госкорпорации "Ростех") заключил кредитное соглашение на 10 млрд рублей с дивизиональным машиностроительным холдингом группы "Синара" "Синара - транспортные машины" (СТМ). Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Банк окажет финансовое содействие партнеру в разработке и производстве инновационной продукции, которая важна для достижения технологического суверенитета России в транспортном машиностроении. Сумма кредитного соглашения составила 10 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там также отмечается, что развитие сотрудничества "Новикома" и СТМ позволит увеличить объемы финансирования предприятий холдинга, масштабировать программы развития и расширения производственных мощностей, разработки и внедрения новых технологий.

"Сегодня СТМ ставит перед собой задачи по созданию новейших отечественных электропоездов, локомотивов, путевых машин, городских трамваев и электробусов. Государство доверило холдингу воплощение в жизнь проекта первого в России высокоскоростного поезда. "Новиком" оказывает финансовое содействие партнеру в разработке инновационных решений в сфере транспортного машиностроения, укреплении производственной базы, повышении качества жизни миллионов граждан страны", - отметил заместитель председателя правления банка Алексей Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба.