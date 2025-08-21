Центральный банк (ЦБ) РФ сформулировал девять признаков мошенничества, с которыми с 1 сентября 2025 года должны будут сверяться банки, выпускающие платежные карты для своих клиентов. С их помощью кредитная организация должна будет определять, не находится ли человек, желающий снять деньги через банкомат, под воздействием мошенников, и не совершает ли вместо него операцию злоумышленник. ТАСС рассказывает, на что будут обращать внимание банки.

Признаки выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов содержатся в приложении к соответствующему приказу Банка России. К ним относятся:

​Подозрительное (нехарактерное для конкретного клиента) время совершения операции, местонахождение банкомата, сумма и частота обналичиваний в течение дня.

Превышение установленного правилами платежной системы времени ответа на запрос в процессе взаимодействия банкомата и платежной карты.

Нехарактерный для клиента способ снятия наличных.

Попытка снять наличные в течение суток с момента получения клиентом доступа к увеличенному числу средств. Сюда относятся такие обстоятельства, как: получение кредита или кредитной карты, увеличение лимита на выдачу денег (или лимита кредитования), поступление на счет клиента суммы свыше 200 тыс. рублей с его же счета в другом банке с использованием сервиса быстрых платежей (СБП), досрочное закрытие им депозита на сумму более 200 тыс. рублей.

Наличие информации о возможной компрометации данных платежной карты.

Получение сведений от операторов связи, владельцев мессенджеров и сайтов об изменении активности телефонных разговоров клиента, частоте поступления ему сообщений и электронных писем в период не менее шести часов до попытки снятия наличных.

Обнаружение информации о вредоносном программном обеспечении на устройствах абонента, использовании им нетипичного провайдера связи или операционной системы. Смена номера мобильного телефона в личном кабинете онлайн-банка или на "Госуслугах". Изменения характеристик (идентификационного модуля) устройства, с помощью которого клиент пытается снять средства.

Пять и более отказов в выдаче наличных (в том числе в связи с превышением лимита кредитования либо ошибками при вводе пин-кода) в течение календарного дня.

Совпадение сведений, относящихся к клиенту или его средству платежа, со сведениями, размещенными в государственной информационной системе противодействия кибермошенничеству.

"Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту (при помощи СМС или пуш-уведомления) и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тыс. рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка", — говорится на сайте ЦБ.