Средняя скорость решения вопросов клиентов в ИИ-помощнике "Катюша" в восемь раз быстрее, чем в стандартном сценарном боте

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. ПСБ внедрил в ИИ-помощник "Катюша" технологию RAG (Retrieval Augmented Generation), которая позволяет не задавать дополнительные вопросы клиентам малого и среднего бизнеса и ускоряет решение их запросов. При генерации текста чат-бот находит информацию в базах знаний и релевантных документах банка, сообщили в пресс-службе ПСБ.

"ПСБ первым на рынке применил технологию RAG при генерации ответов в чат-боте для бизнес-клиентов. Теперь средняя скорость решения вопросов клиентов в ИИ-помощнике "Катюша" в восемь раз быстрее, чем в стандартном сценарном боте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее сценарный бот для ответа юридическим лицам задавал уточняющие вопросы, а затем выдавал ответ, прописанный в сценариях. Теперь чат-бот оперативно анализирует данные из баз знаний и формирует наиболее полный и естественный ответ, адаптируя найденную информацию под контекст вопроса клиента, пояснили в пресс-службе. Более того, база знаний обновляется в реальном времени, что позволяет учитывать актуальные изменения.

Как сообщил заместитель директора департамента электронного бизнеса малого и среднего предпринимательства ПСБ Дмитрий Шенберг, технология RAG позволяет быстро формировать ответы на любые вопросы, связанные с банковским обслуживанием клиентов малого и среднего бизнеса. "За счет высокой точности и качества ответов чат-бот с технологией RAG повышает автоматизацию обработки вопросов пользователей: после масштабирования технологии на все тематики мы прогнозируем рост автоматизации практически на 10%", - сказал он.