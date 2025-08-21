Также парламентарии считают необходимым ограничить число таких обменных точек, установив соответствующие лимиты для субъектов РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Георгий Арапов направили письмо на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой рассмотреть возможность создания сети криптовалютных обменников "с физическим присутствием". Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в документе, действующее законодательство предусматривает оборот цифровых финансовых активов через лицензированные платформы. Однако правовое регулирование не содержит отдельного механизма допуска и лицензирования физических точек обмена криптовалюты, что "создает предпосылки для развития нелегальных структур", считают авторы. "Учитывая масштабы криптовалютного рынка и растущую вовлеченность граждан, необходимы закрыть указанный пробел в рамках надзорных функций Банка России", - отметили они.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания сети легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием и четкими требованиями к их работе. Предлагается предусмотреть обязательное минимальное требование к размеру уставного капитала таких компаний, что позволит обеспечить финансовую устойчивость участников рынка. Руководители организаций и специально назначенные офицеры цифрового комплаенса должны проходить проверку и отвечать квалификационным требованиям в сфере ПОД/ФТ", - говорится в документе.

Также парламентарии считают необходимым ограничить число таких обменных точек, установив соответствующие лимиты для субъектов РФ. Для объема сделок так же предлагается ввести лимиты: "не более 1 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и не более 500 тыс. рублей в регионах, при этом операции должны быть доступны исключительно физическим лицам". "Все обменные операции должны сопровождаться обязательной идентификацией клиента по паспорту вне зависимости от суммы сделки, а информация о проведенных операциях подлежит передаче в налоговые органы", - отмечают авторы.

По словам парламентариев, реализация инициативы позволит "существенно снизить долю нелегального оборота криптовалют, укрепить доверие граждан к финансовым институтам и обеспечить государство инструментами контроля за денежными потоками". "Создание сети лицензированных обменников даст гражданам возможность совершать операции легально и безопасно, при этом снизив риск мошенничества и вовлечения в криминальные схемы", - добавили они.