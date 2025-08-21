Максимальное время задержки составляет до 5,5 часов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. В Воронежской области 71 поезд дальнего следования следуют с опозданием из-за нарушения работы контактной сети на участке Россошь - Сохрановка после падения БПЛА, сообщили в РЖД.

"Максимальное время задержки составляет до 5,5 часов", - говорится в сообщении.

Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, обеспечиваются питанием.

В холдинге отметили, что для сокращения времени задержки поездов южного направления делают все возможное.

Помимо этого, изменится время отправления двух поездов в связи с поздним прибытием под оборот. Поезд №42 Москва - Саранск отправится с московского Казанского вокзала 22 августа не ранее 00:00 вместо отправления 21 августа в 21:50, а поезд №24 Москва - Казань отправится с этого же вокзала 22 августа не ранее 01:00 вместо отправления днем ранее в 23:10.