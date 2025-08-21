До конца 2025 года будет действовать объемная скидка в 7% на экспортные перевозки черных металлов со станции Череповец-2 через некоторые пограничные передаточные станции с Казахстаном и по коридору "Север - Юг"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Решение РЖД о введении некоторых скидок на перевозку черных металлов, чугуна и топлива по некоторым направлениям является позитивным в условиях напряженной рыночной ситуации для металлургов. Об этом ТАСС сообщил представитель "Северстали".

Ранее РЖД сообщили, что вводят ряд скидок на перевозку черных металлов, чугуна и топлива по некоторым направлениям, чтобы привлечь дополнительные объемы к перевозке.

"Это безусловно позитивное решение, особенно в условиях крайне напряженной рыночной ситуации для металлургов. Оно отражает конструктивный и гибкий подход коллег из РЖД, является ярким примером нашего эффективного и долгосрочного партнерства", - сказал представитель компании.

В частности, до конца 2025 года будет действовать объемная скидка в 7% на экспортные перевозки черных металлов со станции Череповец-2 через некоторые пограничные передаточные станции с Казахстаном и по коридору "Север - Юг". Установленная ранее скидка в 27,9% на перевозки чугуна со станции Череповец-2 на припортовые станции Автово и Новый порт в Санкт-Петербурге теперь распространяется и на перевозки на станцию Лужская в Ленинградской области, сообщали в РЖД.