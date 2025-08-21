Томской области одобрили кредиты на 890 млн рублей для модернизации ЖКХ

Эти деньги будут направлены на капремонт и реконструкцию тепловых сетей, улучшение водоснабжения и водоотведения

ТОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Два кредита для модернизации коммунального хозяйства Томска на общую сумму почти 890 млн рублей одобрило правительство России. Ставка составит 3%, срок - 15 лет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

"Президиум правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин, утвердил заявку Томской области на предоставление инфраструктурного кредита для модернизации коммунального хозяйства Томска. Общая сумма - почти 890 млн рублей. Срок кредитования - 15 лет. Ставка по кредиту - 3% годовых. Срок проведения работ - 2026-27 годы", - написал Мазур.

По его словам, эти деньги будут направлены на капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей общей протяженностью 9 км (инвестиции - около 507 млн рублей) и на модернизацию 6,5 км сетей водоснабжения и 1,6 км - водоотведения (инвестиции - 383 млн рублей).

"На что хочу обратить внимание. Первое. Вместе с администрацией Томска выбрали наиболее изношенные объекты, из-за состояния которых самые частые раскопки на проезжей части, тротуарах, во дворах. Второе. Бюджетные инвестиции не будут заложены в тариф, жители не станут оплачивать проделанную работу. Третье. Реализация обоих проектов позволит привлечь и внебюджетное финансирование в сумме 230 млн рублей", - отметил губернатор.