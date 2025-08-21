Такой подход повысит эффективность контроля международных перевозок и безопасность движения, отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ространснадзор внедряет систему модульных контрольных пунктов для надзора за международными автомобильными перевозками на границе России со странами ЕАЭС, говорится в сообщении ведомства.

"Подведомственный Минтрансу Ространснадзор внедряет систему модульных контрольных пунктов для надзора за международными автомобильными перевозками на границе России со странами ЕАЭС", - сказано в сообщении.

Таким образом, вблизи границы оборудуют специальные площадки для проверки большегрузов - водителю больше не нужно будет останавливаться на обочине, а эксперты смогут провести весь комплекс контрольных мер в одном месте.

В Ространснадзоре отметили, что такой подход повысит эффективность контроля международных перевозок и безопасность движения. Его внедрение также сократит время проведения проверок и оптимизирует работу контрольных органов. "Проект уже успешно реализуется на границе с Казахстаном, здесь построено три модульных комплекса", - добавили в ведомстве.