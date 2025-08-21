Такие организации ранее были обязаны публиковать аналогичные документы не только на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях, но и в СМИ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России разработало проект постановления, которое позволяет освободить автономные учреждения от необходимости размещать отчеты о деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества в средствах массовой информации (СМИ). Об этом сообщается на сайте министерства.

"Документ разработан в рамках комплексной работы по оптимизации и унификации отчетности, предоставляемой автономными учреждениями. Исключение избыточных требований снизит бюрократическую и финансовую нагрузку на организации, а также на органы власти, утверждающие такую отчетность", - говорится в сообщении.

Ранее такие организации были обязаны публиковать аналогичные документы не только на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях, но и в СМИ.