За три года инвестиционный показатель может увеличиться на 14,7%

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 августа. /ТАСС/. Рост инвестиций при базовом сценарии развития экономики Карелии в ближайшие три года прогнозируют на уровне 5 млрд рублей ежегодно. Об этом на заседании правительства республики сообщил вице-премьер региона по вопросам экономики Олег Ермолаев.

"В 2024 году инвестиции достигли 103 млрд рублей, и, как мы отметили, уже в первом квартале рост продолжился. В среднесрочном периоде в 2026-2028 годах прирост инвестиций в базовом варианте прогнозируется на уровне 5 млрд рублей ежегодно", - сказал вице-премьер.

Согласно данным презентации, инвестиции в 2025 году составят 105,9 млрд рублей, а к 2028 году вырастут до 121,4 млрд рублей. Таким образом, за три года данный показатель может увеличиться на 14,7%.

Среди основных инвестиционных проектов, которые реализуются в республике в настоящее время, вице-премьер выделил модернизацию производства и обновление основных фондов предприятия "Карельский окатыш" с размером более 10,5 млрд рублей ежегодно. Два проекта модернизации с объемом более 1 млрд рублей каждый реализуют Сегежский и Кондопожский ЦБК. Также в числе крупных - программа развития газоснабжения и газификации региона ПАО "Газпром" с объемом более 3,5 млрд рублей ежегодно.

По итогам доклада прогноз социально-экономического развития на 2026-2028 годы был принят за основу.