Доходы региона прогнозируются в размере 74,6 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 августа. /ТАСС/. Минфин Карелии представил проект бюджета на 2026 год с запланированным профицитом в размере 0,7 млрд рублей. Согласно документу, доходы прогнозируются в размере 74,6 млрд рублей, сообщил во время заседания правительства министр финансов республики Александр Климочкин.

"По доходам бюджет сформирован на 2026 год в предварительном размере 74,6 млрд рублей, по расходам в сумме 73,9 млрд рублей исходя из предельного размера уровня госдолга по рыночным заимствованиям. Соответственно, <...> проект бюджета сформирован с профицитом на 2026 год в размере 0,7 млрд рублей", - сказал министр.

Объем налоговых и неналоговых доходов на 2026 год прогнозируют в размере 52,9 млрд рублей, что выше оценки 2025 года на 7% (49,6 млрд). В частности, доходы от НДФЛ составят 21,8 млрд рублей с ростом на 9%, а налог на прибыль организаций - 9 млрд рублей с ростом на 8%.

Министр добавил, что параметры документа сформированы предварительно и будут скорректированы с учетом внесения и рассмотрения проекта федерального бюджета, как в части отдельных налоговых поступлений, так и в части межбюджетных трансфертов региону.