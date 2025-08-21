Генеральный директор госкорпорации "Росатом" отметил, что проводятся все необходимые экологические экспертизы

АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Возведение первой в Казахстане АЭС, которая строится при участии Росатома, не угрожает радиационной безопасности озера Балхаш. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналистке Акмарал Баталовой.

"Никакого технологического намека на загрязнение радиацией воды, которая используется для охлаждения [реакторов АЭС], нет и быть не может. Все расчеты, связанные с изменением температуры, с изменением солености делаются заранее в рамках технических проектов. Проводятся все необходимые экологические экспертизы. И, конечно, ведется диалог с общественностью, с независимыми экологическими организациями, с жителями", - ответил Лихачев на вопрос про вероятность загрязнения озера Балхаш из-за АЭС.

8 августа Казахстан и Россия дали старт строительству АЭС в республике. Церемония с участием гендиректора Росатома Алексея Лихачева и председателя агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадама Саткалиева прошла близ поселка Улькен Алма-Атинской области республики.

Росатом в рамках возведения АЭС в поселке Улькен в Казахстане построит два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 - такие же, как на Нововоронежской АЭС (НВАЭС) и на строящейся в Турции станции "Аккую".

Референдум о строительстве АЭС состоялся в Казахстане в 2024 году, большинство голосовавших поддержали возведение такой станции. Поселок Улькен, основанный в 1984 году, находится в Жамбылском районе Алма-Атинской области в 340 километрах от Алма-Аты. Поселок располагается на берегу озера Балхаш, воду из озера планируется использовать для охлаждения реакторов АЭС.