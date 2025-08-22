Решение о выдаче такой лицензии будут принимать исходя их оценки соотношения свободных ресурсов продукции в республике и потребности страны в ней на момент согласования лицензии

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Белоруссия с 1 сентября 2025 года на шесть месяцев вводит лицензирование вывоза яблок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Александр Турчин.

"Вывоз данной продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Республики Беларусь будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным пресс-службы Совета министров, решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов этой продукции в республике и потребности страны в ней на момент согласования лицензии. Постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка яблоками в межсезонный период в полном объеме.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заблаговременно проработать вопрос закупки яблок в связи с не очень урожайным годом.