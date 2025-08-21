До введения в промышленную эксплуатацию двух реакторов мощностью по 1,2 тыс. МВт пройдет 9-10 лет, заявил глава госкорпорации

АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Атомная электростанция в Казахстане, которую будет строить корпорация "Росатом", сможет обеспечивать энергией республику 100 лет. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью казахстанской журналистке Акмарал Баталовой для ее YouTube-канала "Купол юрты".

По его словам, проекты АЭС, "к сожалению, длинные на этапе их реализации", а до введения в промышленную эксплуатацию двух реакторов мощностью по 1,2 тыс. МВт, которые в настоящее время запланированы на станции, пройдет 9-10 лет. "Но они и, к счастью, долгосрочные, потому что реактор такой будет работать лет 100", - сказал он.

Лихачев отметил, что проектная мощность реактора составляет 60 лет. "Нам просто Ростехнадзор не дает пока больше разрешения заявлять проектную мощность, потому что нет подтверждения. Но мы уверены, что 60 [лет] можно смело брать за основу, добавляя как минимум 20 [лет], а, скорее всего, 40 лет продления работы", - сказал глава Росатома, заверив, что каждый этап продления срока работы реакторов "абсолютно подконтролен".

Также Лихачев отметил, что старт изыскательских работ на площадке для будущей станции в казахстанском поселке Улькен, который состоялся 8 августа, был нулевым этапом работы. По его словам, помимо технического события, важен также его эмоциональный окрас. "Это своего рода была церемония, процедура публичного взятия обязательств перед народом Казахстана", - сказал он, отметив, что жители поселка на церемонии сообщали, что ждут строительства АЭС.

Граждане Казахстана поддержали строительство АЭС на референдуме, который состоялся в октябре 2024 года. В этом году власти республики объявили, что выбрали лидером консорциума для строительства АЭС Росатом, так как российская корпорация сделала наиболее оптимальное предложение.