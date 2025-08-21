Стабилизировать цены на отечественные цветы помогут субсидированные кредиты для фермеров, считает эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Владимир Панин

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Создание долгосрочных программ субсидированного кредитования для российских цветоводов поможет развивать отрасль и стабилизировать цены на отечественные цветы, которые сейчас зачастую дороже импортных аналогов. Такое мнение высказал ТАСС эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Владимир Панин.

По данным эксперта, в России ежегодно продается около 2 млрд срезанных цветов, из которых 440 млн - отечественные. Доля российских цветов за последние годы выросла более чем в два раза, но по-прежнему составляет около 20%. При этом отечественные розы и тюльпаны часто дороже импортных. Причина - дорогой импортный посадочный материал.

"Черенки, луковицы, семена привозят из-за рубежа. В России не производятся цветочные семена, а мировой рынок семян контролируют всего пять-шесть компаний. Это автоматически закладывает высокую себестоимость на старте производства", - отметил Панин.

По его словам, программы субсидированного кредитования позволят поддерживать фермеров и малый бизнес, где сегодня наблюдается активный рост. "Если у них будет возможность получить субсидированный кредит, они смогут наращивать производство отечественных цветов, что в конечном итоге поспособствует стабилизации цен", - полагает эксперт.

По оценке Панина, строительство одной теплицы площадью в 1 га для производства срезанных цветов требует инвестиций около 200-250 млн рублей. При банковской ставке до 30% реализовать такие проекты практически невозможно. Среди других проблем собеседник агентства назвал таможенно-тарифное регулирование. После повышения пошлин на ввоз цветов из некоторых стран с 5% до 20% был зафиксирован положительный эффект для отечественных производителей, однако возникла сложность с реэкспортом: цветы ввозят через страны, которые их не производят.