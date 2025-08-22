Поиск новых путей для вывоза твердого топлива ведется с 2022 года после введения западных санкций

КЕМЕРОВО, 22 августа. /ТАСС/. Отправка угля из Кемеровской области в Индию по международному транспортному коридору Север - Юг экономически нецелесообразна. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Панов.

В 2024 году РЖД информировало, что первые два состава с углем из Кемеровской области отправлены в Индию по коридору Север - Юг. Поезда проследовали по восточной ветке МТК через Казахстан и Туркменистан до иранского порта Бендер-Аббас. На туркмено-иранской границе уголь перегрузили в вагоны колеи 1 435 мм железных дорог Ирана. Последнюю часть пути из порта Бендер-Аббас в порт Мумбаи твердое топливо преодолевает морским транспортом.

"По восточному маршруту транспортного коридора Север - Юг (через Среднюю Азию и Иран) в Индию, кроме единственной партии в прошлом году, уголь никто не грузит, так как это на данный момент экономически нецелесообразно. Сроки доставки - больше месяца. По западному маршруту (через Азербайджан) отсутствует железная дорога с Ираном, инфраструктура портов в части приема и отгрузки угля не развита", - отметил Панов.

Поиск новых путей для вывоза угля ведется с 2022 года после введения западных санкций, тогда экспорт угля из Кузбасса в западном направлении кратно упал. Так, по итогам 2021 года было отгружено 115,1 млн тонн, по итогам 2024 года - 48,4 млн тонн. Основным направлением экспорта стало восточное направление, при этом объемы вывоза на восток, согласно соглашениям с РЖД, последние три года находятся примерно на одном уровне.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 90 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.