В ходе госэкспертизы документацию проверят на соответствие техническим регламентам о безопасности

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило особенности государственной экспертизы проектной документации по строительству автомобильного моста в КНДР. С соответствующим документом ознакомился ТАСС.

Мост строится через реку Туманная. С российской стороны к ней примыкает Хасанский район Приморского края.

Во время госэкспертизы документацию проверят на соответствие техническим регламентам о безопасности. "Срок проведения государственной экспертизы проектной документации не может превышать 20 рабочих дней со дня ее представления", - сказано в документе. Постановление действует до 31 декабря 2025 года.

Обычный срок экспертизы капитальных сооружений составляет до 42 дней, в отдельных случаях - до 30 дней.

Как сообщалось ранее, строительство моста рассчитывают завершить в 2026 году.