"Ъ": S8 Capital купил контрольный пакет акций "Аквариуса"

Сумма сделки может достигать 80 млрд рублей, пишет газета

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Холдинг S8 Capital, который принадлежит Армену Саркисяну, купил контрольный пакет акций разработчика и поставщика компьютерной техники "Аквариус". Сумма сделки может достигать 80 млрд рублей, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Один из источников газеты охарактеризовал размер проданной доли как "близкую к 76%". Другой источник указал на то, что сделка может быть проведена через SPV - компанию специального назначения.

"Учитывая долги "Аквариуса", условную "премию" за контрольный пакет, потенциальный рынок, выручку за последние годы, производственные мощности и их загрузку, скорее всего, сумма сделки - в диапазоне 50-80 млрд руб.", - отметил изданию источник.

По его словам, продажа контрольного пакета означает для "Аквариуса" "возможность выйти за пределы рынка государства и госкомпаний, с чем связаны текущие финансовые проблемы". Несмотря на то, что S8 Capital представляет многопрофильный холдинг, в его составе не было активов, связанных IT-оборудованием, добавил источник.

"Аквариус" - крупнейший российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и IT-решений, является системообразующим предприятием радиоэлектронной промышленности.