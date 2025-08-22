В госкорпорации поделились списком готовых к использованию разработок

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские больницы и поликлиники будут защищены от атак ударных беспилотников после оснащения системами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Ростехе.

"Российские больницы и поликлиники будут оборудованы средствами защиты от беспилотников согласно новым требованиям правительства России к антитеррористической защищенности учреждений здравоохранения. Наш холдинг "Росэл" имеет ряд готовых решений для защиты территорий от несанкционированного вторжения БПЛА. Они выпускаются серийно и уже применяются на военных, промышленных и транспортных объектах, а теперь могут сослужить службу и на объектах здравоохранения", - сказали в госкорпорации.

В Ростехе поделились списком готовых к использованию разработок. Среди них числятся комплексы РЭБ из линейки "СЕРП", которые эффективны против одиночных и роевых атак дронов, что особенно актуально для приграничных регионов. Кроме того, представлена система "Радон-О", которая используется для обнаружения, захвата, сопровождения и подавления беспилотников, а также изделие "ПРЕС" - эффективное средство противодействия БПЛА для медицинского транспорта.

В Ростехе подчеркнули, что методы борьбы с угрозами со стороны беспилотников разнообразны и позволяют как физически уничтожить цели, так и подавить их благодаря системам РЭБ. "БПЛА несут комплексную угрозу, и наш ответ на эту угрозу - тоже комплексный: от систем физического устранения дронов типа "Панциря", которые мы создаем, до комплексов радиоэлектронного подавления, которые работают тихо, незаметно, без единого выстрела и при этом очень эффективно", - сказали в госкорпорации.