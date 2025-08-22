Из них 22,8 тыс. кв. м займут спекулятивные площадки в формате BTS

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Еще 41 тыс. кв. м коворкингов на 5,7 тыс. рабочих мест готовятся к открытию в Москве до конца 2025 года, что увеличит объем действующих площадок на 9% по сравнению с показателями августа этого года. Об этом рассказал ТАСС заместитель руководителя департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Валентин Кусов.

"До конца 2025 года в Москве заявлено к открытию еще 41 тыс. кв. м гибких офисных пространств на 5,7 тыс. рабочих мест, что увеличит объем действующих площадок на 9% по сравнению с показателями августа текущего года. При этом сроки открытия площадок могут быть скорректированы на 2026 год, а также по мере нахождения арендатора для формата BTS (build-to-suit - строительство под заказчика - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам Кусова, в 2025 году к открытию готовятся спекулятивные площадки совокупной площадью 22,8 тыс. кв. м в формате BTS.

В августе объем действующих площадок под коворкинги в столице оставил 451 тыс. кв. м, количество рабочих мест - 66 тыс., что превысило показатели октября прошлого года на 9% и 16% соответственно (412 тыс. кв. м. и 57 тыс. рабочих мест), отметил эксперт. К августу текущего года доля сетевых операторов составила 89% по объему площадей в Москве, количество вакантных рабочих мест в сетевых сервисных офисах достигло 3,4 тыс.

По данным Кусова, с января по середину августа 2025 года в столице было открыто 13 тыс. кв. м коворкинов. В 2026 году заявлено к открытию 17,6 тыс. кв. м на 2,5 тыс. рабочих мест, что должно на 4% превысить итоговый показатель предыдущего года. Динамика может быть выше за счет новых площадок, появившихся в течение года, заключил он.

Коворкинг (от англ. coworking - сотрудничество) - пространство, в котором можно арендовать рабочее место на час, день, месяц.