Конакри работает над тем, чтобы расширить экспорт некоторых сельскохозяйственных товаров, отметил Ньянкой Аба

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Гвинейская Республика готова расширить экспорт манго в Россию, заявил в беседе с ТАСС посол африканской страны в Москве Ньянкой Аба.

"Как вы знаете, Гвинея очень богата агропродукцией, например, фруктами. Взять хотя бы манго: их закупают в Латинской Америке и везут продавать в Россию. Почему бы не делать это из Гвинеи, если в сезон манго у нас нередко гниют прямо под деревьями?" - предложил дипломат.

Посол пояснил, что чаще всего Конакри поставляет в Россию минеральное сырье, а также работает над тем, чтобы расширить экспорт некоторых сельскохозяйственных товаров.

"Что касается интереса Гвинеи к российским товарам, то он проявляется в промышленной сфере: речь идет, в частности, о производстве запасных частей и ряде других изделий - есть много позиций, которые Гвинея хотела бы импортировать", - подчеркнул Аба.