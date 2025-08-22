Этот пример нужно перенимать и другим регионам, считают в Роскачестве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Эксперты Роскачества высоко оценили опыт работы "кампусов виноделов", где еще не завершившие строительство инвесторы могут уже на ранних этапах наработать собственный опыт и производить вино из своего винограда, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскачества.

"Позитивный пример, характерный для Крыма и Севастополя - "кампусы виноделов". Эксперты Роскачества отмечают: важный тренд - возможность для малых хозяйств перерабатывать виноград и производить вино на контрактных площадках. Инвесторы получают возможность наработать опыт виноделия, пока растет виноград, и протестировать уже собственный виноград на аутсорсинговой площадке до того, как будет построена винодельня", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

По данным пресс-службы, на Крымском полуострове действует порядка 10 таких площадок.

"Этот пример, который безусловно нужно перенимать и другим регионам. В Республике Крым и Севастополе это развито более всего. Будет ли как-то данный опыт тиражироваться? Будет - в частности, на наших ежегодных совещаниях в регионах эксперты "Винного гида России" всегда обращают внимание виноделов [из других регионов] на него", - добавили в Роскачестве.

"Винный гид России" - ежегодный проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом, Минсельхозом РФ и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке АО "Россельхозбанк". Исследование является ежегодным и охватывает все ведущие винодельческие регионы страны.