Торговые войны подрывают систему свободной торговли, подчеркнул Сюй Фэйхун

ГОНКОНГ, 22 августа. /ТАСС/. Пекин выступает против введения Вашингтоном высоких пошлин на импорт индийских товаров и призывает поддерживать многостороннюю торговую систему. Об этом заявил посол КНР в Индии Сюй Фэйхун.

"США ввели пошлины против Индии в размере до 50%. Китай решительно выступает против этого. Молчание лишь придает смелости агрессору. Китай будет твердо стоять на стороне Индии и поддерживать многостороннюю торговую систему", - приводит слова дипломата газета South China Morning Post.

По оценке посла, торговые войны подрывают систему свободной торговли, которой США пользуются ради собственных целей, и обвинил Вашингтон в использовании тарифов в качестве "разменной монеты, чтобы навязывать заоблачные цены различным странам". Сюй Фэйхун отметил, что китайско-индийские отношения "продолжают улучшаться и развиваться".

США 6 августа увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Американский президент Дональд Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.