ВТБ повысил ставку по краткосрочным вкладам на 0,5 п.п.

Теперь она составит до 16,5% годовых

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. ВТБ улучшил условия по депозитам в рублях, увеличив ставку на срок два месяца на 0,5 п.п., до 16,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Ставка на срок 2 месяца увеличивается на 0,5 п.п. как для новых вкладчиков ВТБ, так и действующих клиентов банка, которые разместят на депозит новые деньги. Максимальная ставка составит 16,5% годовых", - говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

По данным старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, более половины вкладов в банке открываются на срок до шести месяцев. Он также добавил, что вклады являются наиболее надежным и понятным инструментом для накопления у большинства граждан.