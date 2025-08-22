Производственный план алмазодобывающей компании по добыче на 2025 год составляет 29 млн карат

АРХАНГЕЛЬСК, 22 августа. /ТАСС/. "Севералмаз" (входит в группу "Алроса", владеет лицензией на разработку крупнейшего в Европе месторождения алмазов им. Ломоносова) планирует в 2025 году сохранить добычу алмазов на уровне 10% от производственного плана группы. Таким образом, добыча составит около 2,9 млн карат алмазов, сообщил ТАСС главный геолог компании Илья Зезин.

"Прогноз добычи "Севералмаза" на 2025 год соответствует примерно уровню 2024 года. Уровень обусловлен тем, что производительность обогатительной фабрики не меняется. У нас самые богатые руды и поэтому содержание в руде по сравнению с 2024 годом не изменится, поэтому примерно уровень добычи будет одинаковый", - сказал он.

Зезин отметил, что в среднем "Севералмаз" всегда добывал около 10% от общей добычи "Алросы". Производственный план алмазодобывающей компании "Алроса" по добыче на 2025 год составляет 29 млн карат.

Среднее содержание алмазов в руде месторождения им. Ломоносова составит чуть больше одного карата на тонну, уточнил Зезин.

О компании

"Севералмаз" владеет лицензией на разработку месторождения им. М.В. Ломоносова, крупнейшего месторождения алмазов в Европе. Месторождение состоит из шести кимберлитовых трубок, расположенных близко друг к другу и протянувшихся на 9,5 км с севера на юг: Архангельская, Карпинского-1, Карпинского-2, Ломоносова, Поморская и Пионерская.

В настоящее время компания ведет разработку двух южных кимберлитовых трубок: Архангельской (с 2003 г.) и Карпинского-1 (с 2007 г.).