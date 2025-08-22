Максимальное время задержки составит до четырех часов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. В график движения введены 59 пассажирских поездов дальнего следования. В конечные пункты прибыли 17 ранее задержанных составов, сообщили "Российские железные дороги" (РЖД) в своем Telegram-канале.

"В конечные пункты уже прибыли 17 задержанных поездов, а 59 - введены в график", - говорится в сообщении.

В РЖД уточнили, что 50 поездов следует по маршруту с опозданием, максимальное время задержки составляет до четырех часов.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. При этом движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объеме, отмен пассажирских рейсов нет.

Обо всех изменениях пассажиры информируются по СМС. Актуальную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД пассажирам", на сайте компании, а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов РЖД, говорится в сообщении.

21 августа РЖД сообщили, что более 70 поездов дальнего следования следуют с опозданием из-за нарушения работы контактной сети после падения БПЛА в Воронежской области.