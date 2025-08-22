Время задержки может меняться, предупредил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Восемь поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути следования по состоянию на 09:00 мск, сообщил крымский железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

Ранее, 21 августа, ГСЭ сообщал о задержке 12 поездов "Таврия".

Так, в Крым задерживаются 3 поезда отправлением 21 августа: №28 Москва - Симферополь опаздывает на 2,5 часа, №018 Москва - Симферополь также опаздывает на 2,5 часа, №168 Москва - Симферополь - опоздание 1 час.

Из Крыма задерживается 5 поездов отправлением 20 августа: №008 Севастополь - Санкт-Петербург - опоздание составляет 1,5 часа, №180 Евпатория - Санкт-Петербург - с опозданием 1,5 часа, №174 Евпатория - Москва - опоздание 1 час, №178 Симферополь - Санкт-Петербург - опоздание 1 час, №92 Севастополь - Москва - опоздание 2 часа.

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в ГСЭ.