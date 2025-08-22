Доход компании достиг отметки в 14,7 млрд рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Выручка оператора каршеринга "Делимобиль" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I полугодия 2025 года выросла на 16% и составила 14,7 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Чистый убыток компании за отчетный период составил 1,9 млрд рублей против 523 млн рублей чистой прибыли в I полугодии 2024 года. Выручка от предоставления услуг каршеринга компании выросла на 19% - до 12,4 млн рублей.

Показатель EBITDA по итогам I полугодия 2025 года составил 1,9 млрд рублей против 2,9 млрд рублей за тот же период 2024 года. "Показатель чистый долг/EBITDA составил 6,4х. Компания фокусируется на эффективном росте бизнеса, последовательном снижении долговой нагрузки и ожидает показатель чистый долг/EBITDA по итогам 2025 года на уровне около 4x", - говорится в отчетности.

"Делимобиль" - российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году. Сервис работает в нескольких городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти, Туле, Сочи, Уфе, Перми и Челябинске.