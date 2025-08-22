Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, будет составлен на 1 сентября

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года в размере 35,5 руб. на акцию, сообщила компания.

"Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам первого полугодия 2025 года в размере 35,50 руб. на одну акцию", - говорится в сообщении.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, будет составлен на 1 сентября 2025 года. Совет директоров предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 6 октября 2025 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 24 сентября 2025 года.

Уставный капитал компании разделен на 3,036 млрд акций, таким образом объем дивидендных выплат за первое полугодие 2025 года может составить 107,778 млрд руб.

"Новатэк" в первом полугодии 2025 года снизил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности, относящуюся к акционерам, на 34%, до 225,7 млрд руб. Аналогичный показатель, но без учета эффекта от курсовых разниц, снизился на 16,9%, до 237 млрд руб., сообщала компания ранее.

За 2024 год финальные дивиденды компании составляли 46,65 руб. на акцию, промежуточные - 35,5 руб. на обыкновенную акцию. Всего за 2024 год совокупные выплаты составили 249,4 млрд руб.