К 10:04 мск индекс Мосбиржи начал расти и находился на уровне 2 886,8 пункта

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение индекса Мосбиржи на 0,13%, до 2 879,81 пункта, индекс РТС также снижался на 0,13% - до 1 130,40 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:04 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и находился на уровне 2 886,8 пункта (+0,11%), индекс РТС находился на отметке 1 133,15 пункта (+0,11%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи рос на 1,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,175 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань ускорил рост и находился на отметке в 11,179 рубля.