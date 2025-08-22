Как отметил председатель Морской коллегии, по решению президента Владимира Путина в РФ проходит значительное число мероприятий, связанных с 500-летием начала российской истории освоения Севморпути

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Расширение возможностей Северного морского пути (СМП), развитие Трансарктического коридора и Арктики станет основой экономического роста России и укрепления ее статуса великой морской державы, указал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Уверен, что дальнейшее расширение возможностей Северного морского пути, развитие Трансарктического транспортного коридора и Арктической зоны Российской Федерации будут прочной основой для экономического роста страны, укрепления статуса России как великой морской державы и обеспечит продвижение ее национальных интересов", - подчеркнул Патрушев в приветствии гостям и организаторам экспозиции, посвященной 500-летию начала российской истории освоения Севморпути. Текст послания приводит пресс-служба Морской коллегии.

Как отметил Патрушев, по решению президента в России проходит значительное число мероприятий, связанных с этим юбилеем.

Председатель Морской коллегии указал, что освещение исторических событий освоения Арктики, раскрытие ее потенциала, в том числе в рамках проекта "Великий Северный поход. Арктика как искусство", имеет важное культурное и общественно-политическое значение, способствует объединению российского общества, укреплению у подрастающего поколения уважения к культурному и историческому наследию страны.

"Также в текущем году отмечается 80-летие атомной отрасли. Благодаря единственному в мире атомному ледокольному флоту Россия была и остается лидером по освоению арктических широт", - резюмировал помощник главы государства.

Выставка в честь 500-летия начала истории освоения Россией Севморпути открывается 22 августа в павильоне "Атом" на ВДНХ.