Решение приняли для обеспечения безопасности полетов

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ограничения в аэропорту Волгограда введены второй раз с начала суток. Ранее прием и выпуск воздушных судов был ограничен с 02:20 до 05:08 мск. В Минобороны РФ сообщали об 11 БПЛА, сбитых над Волгоградской областью минувшей ночью.