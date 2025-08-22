В Приморье в два раза увеличили число бензовозов для ликвидации нехватки топлива

Министерство энергетики края ведет постоянный мониторинг ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края в два раза - с 30 до 60 - увеличили число бензовозов, обеспечивающих топливом автозаправки в регионе. Это сделано для стабилизации ситуации с нехваткой топлива, сообщили в Telegram-канале министерстве энергетики края.

"Вдвое увеличено количество бензовозов в Приморье за неделю. Министерство энергетики края ведет постоянный мониторинг ситуации с топливом на заправочных станциях Приморья. В регионе есть необходимый запас топлива", - обозначили в министерстве, добавив что за последнюю неделю число бензовозов увеличено с 30 до 60.

"Мы также попросили коллег обратить особенное внимание на те направления, где наблюдались длительные перебои с поставками. Ситуация постепенно стабилизируется. Сегодня нет оснований для дефицита топлива. В регионе есть необходимый запас", - подчеркнула глава Минэнерго края Елена Шиш.

В министерстве добавили, что сейчас остались точечные проблемы с отпуском бензина. Основной причиной стал рост спроса, связанный с высоким туристическим сезоном - в сравнении с августом прошлого года число туристов увеличилось на 30%. Соответственно, нагрузка на АЗС тоже выросла.