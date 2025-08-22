Президент французской федерации производителей вина и алкогольной продукции Габриэль Пикар назвал этот документ "большой проблемой для европейских производителей" и "катастрофой для американских дистрибьюторов"

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Экспорт европейских вин в США сократится на четверть в ближайшие месяцы из-за соглашения о пошлинах между Брюсселем и Вашингтоном, которое утвердило односторонние американские тарифы в 15%. Об этом заявил президент французской федерации производителей вина и алкогольной продукции Габриэль Пикар в интервью Politico.

"Поставки в США могут упасть на четверть, когда имеющиеся запасы продукции закончатся в ближайшие месяцы", - заявил Пикар. Он назвал соглашение по тарифам "большой проблемой для европейских производителей" и "катастрофой для американских дистрибьюторов". Ранее это соглашение также раскритиковала ассоциация европейских фермеров.

В четверг ЕС и США опубликовали совместное заявление в котором отражены все позиции сделки по пошлинам, заключенной в конце июля в Шотландии: введение пошлин в 15% на все экспортные товары ЕС в США за небольшими исключениями, отказ ЕС от ответных пошлин и обязательства Брюсселя закупить в США энергоресурсы на $750 млрд, электронные чипы на $40 млрд, инвестировать $600 млрд в стратегические проекты и закупить большие объемы оружия.

Это еще не окончательный текст соглашения, а лишь подтверждение его основных пунктов. Работа над юридически обязывающим документом продолжается, пояснил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.