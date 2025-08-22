Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Медицинская информационная система SQNS, которая автоматизирует работу медклиник с клентской базой, завершила интеграцию с платформой Max для общения с пациентами. Об этом сообщили в пресс-службе Max.

"Медицинская облачная платформа SQNS, которая автоматизирует работу клиник с клиентской базой, теперь внедрена в приложение Мax. Взаимодействие сервисов в перспективе обеспечит быстрое и комфортное общение медицинских учреждений с пациентами, а также безопасную передачу информации", - рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение, а для учреждений, которые уже используют платформу SQNS, после авторизации через мессенджер на главном экране появится иконка Мax и при нажатии на виджет будет открываться диалог с пациентом. "При подключении через систему SQNS компания сможет создать бизнес-аккаунт в Мax с галочкой подтверждения. Это повысит доверие пациентов и выделит клинику как официальный медцентр внутри Мax", - добавили в пресс-службе.

В будущем Мax планирует интеграцию с государственными сервисами.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.