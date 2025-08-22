Запуск железнодорожной ветки от Карса до Нахичеваньской области Азербайджана обеспечит ежегодную перевозку порядка 5 млн человек и 15 млн тонн грузов

СТАМБУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Церемония закладки 224-километровой железной дороги, которая станет частью транспортной системы Зангезурского коридора, состоялась в пятницу в Турции. Она свяжет город Карс на востоке республики с Нахичеваньской областью Азербайджана, сообщил глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу.

"Началом строительства железной дороги мы совершаем один из первых конкретных шагов на пути создания Зангезурского коридора", - сказал министр.

По его словам, реализация проекта рассчитана на четыре-пять лет, он оценивается в €2,4 млрд. Финансирование будет осуществляться за счет внешнего кредита. Запуск железнодорожной ветки обеспечит ежегодную перевозку порядка 5 млн человек и 15 млн тонн грузов.

В рамках Зангезурского коридора на территории Азербайджана планируется провести ремонт 150 км железной дороги и построить новый 20-километровый участок. Власти Турции рассчитывают на одновременное завершение работ на своей и азербайджанской территориях.